МИД отреагировал на решение Ирана обогащать уран до 20%

05.01.2021, 17:26, Новости дня

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Решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением от своих обязательств, прописанных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), однако это следствие грубых нарушений обязательство со стороны США, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«За последние годы у международного сообщества сложилось четкое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США, которые вопреки статье 25 Устава ООН не соблюдают резолюцию СБ ООН 2231 и сознательно создают препятствия ее выполнению другими странами. Вновь напоминаем, что проект СВПД по перепрофилированию Фордо на производство стабильных изотопов давно находится под санкционным прицелом Вашингтона, что абсолютно неприемлемо», – сказано в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат отметила, что для приведения площадки Фордо в соответствие с СВПД потребуются дополнительные усилия. «Задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договоренностей существенно усложнилась», – подчеркнула она.

Захарова напомнила, что РФ совместно с другими участниками СВПД добивается от США «немедленного отказа от подрывного курса». Она отметила, что в случае выполнения Вашингтоном своих обязательств, «Тегеран должен быть готов ответить взаимностью».

В понедельник Иран начал процесс обогащения урана до оружейного уровня – Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие. Госдеп США заявил, что решение Ирана обогащать уран до 20% является «ядерным шантажом». В Госдепе считают, что «попытки» Ирана «усилить кампанию ядерного шантажа» будут «терпеть неудачу».

Во вторник официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо.