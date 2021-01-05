 

МИД отреагировал на решение Ирана обогащать уран до 20%

05.01.2021, 17:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением от своих обязательств, прописанных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), однако это следствие грубых нарушений обязательство со стороны США, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«За последние годы у международного сообщества сложилось четкое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США, которые вопреки статье 25 Устава ООН не соблюдают резолюцию СБ ООН 2231 и сознательно создают препятствия ее выполнению другими странами. Вновь напоминаем, что проект СВПД по перепрофилированию Фордо на производство стабильных изотопов давно находится под санкционным прицелом Вашингтона, что абсолютно неприемлемо», – сказано в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат отметила, что для приведения площадки Фордо в соответствие с СВПД потребуются дополнительные усилия. «Задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договоренностей существенно усложнилась», – подчеркнула она.

Захарова напомнила, что РФ совместно с другими участниками СВПД добивается от США «немедленного отказа от подрывного курса». Она отметила, что в случае выполнения Вашингтоном своих обязательств, «Тегеран должен быть готов ответить взаимностью».

В понедельник Иран начал процесс обогащения урана до оружейного уровня – Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие. Госдеп США заявил, что решение Ирана обогащать уран до 20% является «ядерным шантажом». В Госдепе считают, что «попытки» Ирана «усилить кампанию ядерного шантажа» будут «терпеть неудачу».

Во вторник официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / В России предлагают снизить квоту для иностранных трудовых мигрантов и запретить им торговать вне рынков и магазинов

15.08 / Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в Белоруссии

12.08 / Лоза усомнился в инсульте Ефремова

16.08 / CNN – Обама обвинил Трампа в попытках отбить у американцев желание голосовать

16.09 / Байден борется за симпатии латиноамериканцев во Флориде

28.09 / Жителям Вильнюса раздадут таблетки от радиации на случай аварии на Белорусской АЭС

29.06 / Патологоанатом объяснил появление пакетов для трупов возле Коммунарки

19.10 / В Киеве размечтались о Крыме и «Большой Украине»

10.08 / В день своего 60-летия Антонио Бандерас рассказал о положительном тесте на COVID-19

21.07 / Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска