 

Зеленский получил более 4 млн грн роялти от “Квартала 95”

05.01.2021, 16:48, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 4 млн грн роялти от студии “Квартал 95”. Об этом говорится в его двух декларациях от 4 января, которые опубликовало Нацагентство предотвращения коррупции.

В первой декларации указано, что 30 декабря Зеленский получил две выплаты роялти от юрлица “Квартал 95”: на 3 306 832 грн и 1 048 000 грн.

Во второй декларации говорится о выплате президенту в тот же день 235 тыс. грн роялти от ООО “Киностолица”.

Ежегодную декларацию об имущественном состоянии своей семьи за 2019 год президент Украины подал 30 мая прошлого года. Доходы Зеленского и его супруги Елены в 2019 году составили, согласно декларации, 28 602 468 грн.

В дальнейшем президент еще несколько раз обновлял свою декларацию. В частности, в декларациях от 2 июля сообщалось, что он получил 12 млн грн от продажи недвижимости и еще 1,3 млн грн от продажи земельного участкаПокупателем указана Кисель Валентина Дмитриевна – полная тезка жены заместителя председателя парламентской фракции “Слуга народа” Юрия Киселя.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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