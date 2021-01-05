Андрусив: Можно ожидать, что 2021 год пройдет в попытках ОП найти баланс между олигархами и убедить их в выгодности действующей власти

05.01.2021, 16:48, Новости дня

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Пик Зеленского.

У каждого президента есть свой пик. Это точка фазового перехода от человека, который стремился войти в историю реформатором, к человеку, который стремится досидеть на должности. От человека, который обещал стремительный экономический рост, прорыв реформ, к человеку, который говорит “видите, не все так плохо”. От человека, который стремился быть лучше предшественников, к человеку, который говорит “мы не хуже”.

Этот переход не привязан ко времени пребывания в должности или рейтингам. Он привязан к общественным ожиданиям и настроениям, и к доверию. Дело в том, что рейтинг не является показателем реальной ситуации, и то, что политики так гоняются за ним, является их большой ошибкой. Петр Порошенко все время переживал за свой рейтинг и стремился просто обогнать других, на тот момент понятных конкурентов, что в конце концов ему удалось, но не дало желаемого результата. Янукович оставался номером один в рейтинге в декабре 2013 года (20,2%) с наименьшим уровнем доверия.

В декабре 2020-го Зеленский взял пик в другой графе – “Как вы считаете, в целом дела в Украине идут в правильном или неправильном направлении?”. 71% сказали, что в неправильном. Если посмотреть на этот график, то можно увидеть, что, взяв этот пик в июле 2015 года, Петр Порошенко с него уже не смог выйти. Чем важны эти цифры в опросе? Они показывают общественный настрой, который влияет на ежедневные решения и выбор граждан. Гражданин, который не верит в будущий успех, скорее, выберет уехать из страны, чем оставаться в ней. Скорее, выберет отказаться от открытия бизнеса, чем рисковать инвестициями, скорее, скроет налоги, чем их заплатит, скорее, выйдет на протест, чем поддержит власть, и т.п. В таких условиях какая-либо реформаторская политика обречена на провал, поскольку власть сначала вынуждена преодолевать разочарование и неверие перед тем, как что-то сделать. И наоборот, когда граждане полны веры в завтрашний день, они являются колоссальной энергией изменений. Они готовы к действиям, не будут держать деньги в матрасах, будут рисковать, мобилизовываться и поддерживать необходимые изменения.

Что это означает для будущего президента Зеленского? 2021 год для него пройдет под флагом выживания. Как правило, в этой точке фазового перехода президент и его окружение меняют свою политическую стратегию. Она уходит от желания дать успехи и победы, которые смогут поднять рейтинги и вернуть веру людей, к стратегии понижения рейтингов конкурентов и удержания власти на балансе договорняков. Что касается атаки на конкурентов, то это серьезная проблема для команды Зеленского. Ведь его реальными конкурентами могут быть люди, которых еще не включают или только начали включать в рейтинги. И понять, кто же является конкурентом, будет очень трудно. Поэтому можно ожидать, что 2021 год пройдет в попытках ОП найти баланс между олигархами и убедить их в выгодности действующей власти. Однако эта история обречена на провал, поскольку олигархический баланс при Зеленском означает, что никто из олигархов не получает желаемого. Низкая способность центральной власти не дает им уверенности в том, что власть как-то может обеспечить их интерес, а потому заставляет думать о необходимости смены власти.

О том, что Зеленский прошел свой пик, свидетельствует и отсутствие каких-то возможных больших побед в следующем году. 2019–2020 годы прошли под лозунгами достижения мира на Донбассе, блицкрига реформ, “Большого строительства”, посадок и борьбы с коррупцией. Ничто из этого не станет прорывным в следующем году. Заявление Путина об увеличении поддержки Донбасса и нежелание Киева идти на уступки – ставит крест на дальнейших прорывах. Блицкриг реформ провалился еще в 2019-м и уже год как Рада правит множество некомпетентных решений, принятых в турборежиме. “Большое строительство” стало визитной карточкой 2020 года. Удивлять людей в новом году обновленной дорогой или детсадом будет значительно труднее, чем в предыдущем. Посадки и борьба с коррупцией – здесь даже объяснять что-то нет смысла.

Дополнительные факторы только подтверждают вышенаписанное. Хорошие мощные кадры не желают идти во власть, где средняя продолжительность работы три–шесть месяцев. Декабрьский опрос “Рейтинга” имел также еще один очень интересный график, который не привлек внимания. Это новый вопрос, который задают с июня 2020-го, а именно: выберите одну причину, по которой может произойти экономический кризис? С июня по декабрь на 10% выросло количество людей, которые считают, что это произойдет из-за “некомпетентности власти” – 63%. Для сравнения, о коронавирусе сказали 23%. Поэтому ожидать прихода сильных команд, способных творить изменения, – нет смысла.

Экономическая ситуация не будет катастрофической, но вместе с тем ни условный рост, ни внешняя поддержка не дадут необходимого ресурса для запуска серьезных реформ. Во внешней политике Зеленский становится “хромой уткой”, когда все остальные лидеры понимают его низкую способность что-то делать в стране. На Западе ему все еще будут продолжать дарить громкие заявления о поддержке, но за ними уже ничего нового не будет следовать. Россияне, скорее всего, прекратят активный диалог до уступок по Крыму или существенных уступок по Донбассу. Парламент продолжит распадаться на кучу мелких групп, которых станет все труднее и дороже консолидировать.

Поэтому Зеленский прошел свой пик. Теперь “только ночь простоять, да день продержаться”.

Источник: Victor Andrusiv / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора