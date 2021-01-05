 

Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19

05.01.2021, 16:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британская актриса Джесси Кейв 5 января на своей странице в Instagram сообщила, что ее младший сын Эбрахам, который родился в октябре 2020 года, заразился коронавирусом и был госпитализирован.

“Бедный ребенок заразился вирусом. С ним все в порядке. Этот штамм очень мощный и заразный, поэтому я надеюсь, что люди проявят особую осторожность в ближайшие недели”, – написала она.

По словам актрисы, ей меньше всего хотелось начинать год в клинике.

“На самом деле не хотела возвращаться в больницу вскоре после травматических родов. Я снова трепещу перед медсестрами и врачами. Пожалуйста, пожелайте ребенку скорейшего выздоровления”, – обратилась за поддержкой к подписчикам актриса.

Кейв – британская актриса театра, кино и телевидения, стендап-комик и художник. Она стала известна после того, как сыграла роль Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере.

Эбрахам – третий сын Кейв и ее мужа, комедийного актера Альфи Брауна. У пары также есть сын Донни (2014) и дочь Марго (2016). Супруги поженились в 2013 году после трех лет знакомства.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 5 января в Великобритании коронавирус подтвердили у 2,72 млн человек, 75,5 тыс. заболевших умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Филимонов: Мои лучшие роли – дамские. Я жил в одесской коммунальной квартире и на женщин насмотрелся

10.10 / Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Карабахе

27.08 / На Кубани обсудили проведение форума «Сильные идеи для нового времени»

14.09 / Ефремова предупредили о тяжелых последствиях отказа от алкоголя в тюрьме

10.09 / Богдан: Фразу “Весна прийде – саджати будемо” придумал я

09.09 / СМИ сообщили о похищении двоих россиян пиратами у берегов Нигерии

31.07 / Власти Италии отправят на Сицилию военных, чтобы не допустить побега мигрантов с карантина

22.09 / Политолог: Президентский законопроект изменит процедуру назначения правительства согласно поправкам в Конституцию

04.08 / Глава ВАКС рассказала, сколько обвинительных приговоров суд вынес с начала работы

11.08 / Тихановская призвала белорусов не устраивать акции протеста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска