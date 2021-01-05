 

В “Укрзалізниці” заверили, что полностью обеспечат железнодорожное сообщение во время локдауна

05.01.2021, 13:20, Новости дня
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“Укрзалізниця” полностью обеспечит железнодорожное сообщение во время локдауна с 8-го по 24 января. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 5 января.

“Укрзалізниця” обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране с 8-го по 24 января, продиктованного решением правительства Украины”, – отмечает пресс-служба компании.

Также в “Укрзалізниці” подчеркнули, что обеспечат все противоэпидемические меры безопасности для пассажиров.

В связи с ростом заболеваемости Кабинет Министров Украины решил ввести с 8-го до 24 января “карантин зимних каникул” – жесткий локдаун, подобный тому, что действовал в марте – мае 2020 года. В частности, будут закрыты все учебные заведения, кроме детских садов; кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, фитнес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, гостиниц, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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