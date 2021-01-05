 

“Гаэль, беги”, “Держит в ежовых рукавицах”. Грозная Свитолина отобрала шоколадку у бойфренда

05.01.2021, 12:28, Новости дня
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Украинская теннисистка Элина Свитолина 4 января на своей странице в Instagram разместила шуточный ролик, в котором снялась вместе со своим бойфрендом – французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

По сюжету Монфис, играя в видеоигры, собирается съесть кусочек шоколада, но его внезапно отбирает Свитолина, подкравшись из-за спины. На попытку Монфиса возмутиться она делает грозное лицо.

“Каждый киндер в этом доме мой”, – подписала она видео.

“Судя по тому, как Гаэль натурально дернулся, Элина держит его в ежовых теннисных рукавицах”, – отреагировали на ролик подписчики.

“Приятно видеть людей счастливыми”, – написали в комментариях фолловеры.

“Гаэль, беги, дружище, беги”, – посоветовали теннисисту фаны Свитолиной.

В январе 2019 года Свитолина подтвердила, что состоит в отношениях с Монфисом. Ранее она встречалась с британским крикетистом Рисом Топли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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