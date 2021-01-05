Степанов рассказал, какими товарами можно будет торговать во время карантина с 8-го по 24 января

05.01.2021, 10:44, Новости дня

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 5 января рассказал, какие товары можно будет продавать во время усиленного карантина с 8-го по 24 января. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Информацию о полном запрете на продажу непродовольственных товаров министр назвал недостоверной.

“Какими товарами будет разрешено торговать с 8 по 24 января? Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания; лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может проводиться только с адресной доставкой. Были вопросы по поводу бытовой химии. Думаю, сегодня на заседании правительства сделаем уточнение, чтобы у всех было понимание”, – сказал Степанов.

С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

4 января Представители Американской торговой палаты заявили, что украинскому правительству следует пересмотреть условия карантина, так как в этот период в Украине запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

В организации заявили, что чтобы выполнить требование Кабмина, супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист