До 2025 года интернет-ТВ будут смотреть 2 миллиарда человек

05.01.2021, 10:32, Новости дня

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По мнению аналитиков компании Juniper Research, количество пользователей интернет-ТВ к 2025 году во всем мире превысит два миллиарда человек. Эти данные опубликованы в результатах исследования 4 января сего года.

Данное число означает, что число пользователей таких сервисов вырастет по сравнению с декабрем 2020 года на 65%.

Главными игроками на рынке останутся компании Netflix и Amazon Prime Video и другие, отмечают эксперты. Однако драйвером развития сектора станут также обычные ТВ-каналы, которые постепенно переходят на потоковые сервисы. Рынок рекламы в этом сегменте, как ожидается, до 2025 года составит 1,4 млрд американских долларов. При этом 70% видеоконтента пользователи будут просматривать на смартфонах.