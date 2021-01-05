Счет россиян за коммуналку в 2020 году упал на 3%

05.01.2021, 10:30, Новости дня

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Средний счет россиян за жилищно-коммунальные услуги в городах РФ в 2020 году снизился на 3% относительно 2019 года. Этому способствовал переезд многих россиян на дачи из-за удаленной работы, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

По данным исследования, средний чек одной квитанции за ЖКУ в 2020 году составил 3 тыс. 170 рублей против 3 тыс. 267 рублей в 2019 году. При этом средняя сумма одного платежа за коммунальные услуги больше всего снизилась в прошлом году в таких городах, как Калуга, где средний чек составил 1 тыс. 554 рублей; Пермь – 1 тыс. 128 рублей и Краснодар – 1 тыс. 644 рублей, передает ТАСС.

«Сокращение средней суммы платежа за ЖКУ стало возможным благодаря более короткому отопительному сезону из- за аномально теплых зимы и осени 2020 года. А также в период первой и второй волны пандемии многие россияне перебрались на дачи, что сократило потребление электричества и воды, снизив стоимость ЖКУ. Кроме того, набирает тренд отключения антенн и радиоточек, что также сказывается на незначительном сокращении среднего чека оплаты счета за ЖКУ», – считают в банке.

В рамках исследования банк «Русский стандарт» изучил операции по оплате ЖКУ активных пользователей мобильного приложения кредитной организации за 2020 и 2019 годы.

Напомним, исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показало, что каждый девятый житель России больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020 года. Большинство беспокоит страх безработицы и безденежья.