 

Мемуары Байдена решили выпустить на русском языке

05.01.2021, 10:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мемуары избранного президента США Джо Байдена «Сдержать обещания: в жизни и политике» впервые появятся в РФ в апреле 2021 года, сообщили в издательстве «Эксмо».

Мемуары впервые были опубликованы в 2007 году, когда Байден был сенатором, в них он рассказывает о семье, президентских выборах, работе на посту вице-президента и других вещах. Книга его жены Джилл Байден «Куда проникает свет: построение семьи, открытие себя» появится на книжных прилавках в мае 2021 года, передает РИА «Новости».

Также к изданию в РФ в марте готовятся мемуары вице-президента США Камалы Харрис «Истины, которым мы следуем: американский путь», где описаны события ее жизни на посту генерального прокурора Калифорнии, борьба с администрацией Дональда Трампа и многое другое.

Напомним, согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Ходорковский: Представляющие службы РФ товарищи бродят за мной по Лондону. Если будет приказ меня убить, они его, конечно, исполнят

15.08 / Украина по числу заразившихся коронавирусом обогнала Китай

18.09 / Мировой рынок процессоров для смартфонов сократился на четверть

13.11 / Глава ВАДА назвал допинговый кризис в РФ «величайшим скандалом» в спорте

14.08 / МВД Беларуси завело уголовное дело в отношении основателя Telegram-канала NEXTA

27.09 / Пашинян: Ничто не помешает Армении отстаивать свободу народа Карабаха

21.11 / Google Chrome существенно улучшил свою производительность

06.08 / Беларусь официально не уведомляла Украину о намерении передать ей наемников ЧВК “Вагнер” – Кулеба

04.11 / Нацбанк снизил курс гривны по отношению к основным иностранным валютам

28.10 / «Челси» разгромил «Краснодар» во втором туре футбольной Лиги чемпионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска