Мемуары Байдена решили выпустить на русском языке

05.01.2021, 10:30, Новости дня

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Мемуары избранного президента США Джо Байдена «Сдержать обещания: в жизни и политике» впервые появятся в РФ в апреле 2021 года, сообщили в издательстве «Эксмо».

Мемуары впервые были опубликованы в 2007 году, когда Байден был сенатором, в них он рассказывает о семье, президентских выборах, работе на посту вице-президента и других вещах. Книга его жены Джилл Байден «Куда проникает свет: построение семьи, открытие себя» появится на книжных прилавках в мае 2021 года, передает РИА «Новости».

Также к изданию в РФ в марте готовятся мемуары вице-президента США Камалы Харрис «Истины, которым мы следуем: американский путь», где описаны события ее жизни на посту генерального прокурора Калифорнии, борьба с администрацией Дональда Трампа и многое другое.

Напомним, согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.