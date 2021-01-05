 

Нацгвардия Украины начнет разработку доктрины по стандартам НАТО

05.01.2021, 9:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальная гвардия Украины начинает разработку доктрины по принципам НАТО. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

Доктрину начнут разрабатывать в начале 2021 года при участии канадских и американских военных, отметили в МВД.

“У Нацгвардии Украины есть ряд документов, которые определяют ее деятельность, есть концепция и планирование на разных уровнях, но нет такого документа, как доктрина, которая применяется в военных структурах стран – членов НАТО и определяет роль и место органов военного управления, командиров (начальников) всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечению подготовки к выполнению задач в будущем”, – отметил майор Гарри Квош, представитель группы советников по вопросам доктрины и образования.

По его словам, важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам в вопросах обороны и безопасности, но была совместимой с доктринами стран-партнеров.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3626850020734996

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Военные передали Севастополю построенный водовод

06.08 / Американский инфекционист признал ситуацию с коронавирусом в США наихудшей в мире

11.08 / Сведловский адвокат похвасталась фальшивой грамотой заксобрания

30.06 / Европейцы разочаровались в США из-за коронавируса

16.07 / Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС

08.09 / Полиция Киева разыскивает свидетелей избиения Балуха

22.09 / В Мордовии рассказали о проекте «Вахта памяти»

21.10 / Число случаев COVID-19 в Испании превысило 1 млн

25.08 / Рубль вырос к доллару

14.12 / Умер первый командир СОБРа Александр Зырянов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска