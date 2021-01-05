 

В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

05.01.2021, 9:49, Новости дня
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5 января в Украине стартовала регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Зарегистрироваться на пробное можно до 19 января на сайте регионального центра оценивания качества образования.

“Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу пробного ВНО, за пять дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств”, – говорится в сообщении.

Из-за эпидемической ситуации участники смогут пройти пробное ВНО только по одному предмету: украинский язык; украинский язык и литература; история Украины; математика; биология; география; физика; химия; иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский).

“В 2021 году каждый участник / каждая участница пробного тестирования сможет загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из этого списка и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов. Итак, в 2021 году можно будет как ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, так и проверить уровень своих знаний из всех предметов из списка”, – говорится в сообщении.

Тестирование пройдет 10 апреля. Стоимость пробного ВНО будет разной в регионах – от 195 до 255 грн.

Основная сессия ВНО в 2020 году проходила с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.). 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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