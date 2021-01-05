 

Мексика одобрила применение вакцины AstraZeneca

05.01.2021, 9:49, Новости дня
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Мексика выдала экстренное разрешение на применение вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Разрешение Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков выдала 4 января.

Как сообщает Globo, Мексика 24 декабря 2020 года начала вакцинацию медиков вакциной Pfizer/BioNTech. По состоянию на 3 января были вакцинированы около 30 тыс. человек. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что к первой половине января ожидается вакцинация от 700 тыс. до 750 тыс. медицинских работников, которые борются с пандемией.

Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в Мексике подтвердили почти 1,5 млн случаев COVID-19, 127,8 тыс. человек умерло, 1,1 млн выздоровело.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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