Стала известна дата презентации смартфона Honor V40

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05.01.2021, 9:40, Новости дня
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По данным инсайдерского источника, презентация нового смартфона Honor V40 должна состояться 12 января текущего года. Напомним, что в этот день ожидается представление первого флагманского устройства Honor после отделения данного бренда от Huawei.

Известно, что новая модель уже получила одобрение в официальных органах КНР, поэтому ничто не мешает производителю вывести ее на рынок.

Honor V40 получит быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт или беспроводную на 45 Вт. В гаджете будет установлена камера на 50 Мп, а частота обновления картинки на экране составит 120 Гц. Кстати, последний показатель, кажется, уже становится стандартным не только для дорогих мобильных устройств, но и для смартфонов средней руки.



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