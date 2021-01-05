 

В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. случаев COVID-19

05.01.2021, 9:00, Новости дня
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В Украине за сутки подтвердили 5334 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 5 января.

В частности, среди заболевших – 164 ребенка и 362 медика.

Умерло 202 пациента за сутки, выздоровело – 13 850 человек, госпитализированы 1280 заболевших.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 083 585 человек, 19 129 заболевших умерли, 747 408 – выздоровели.

За сутки провели 39 286 тестов (24 154 методом ПЦР и 15 132 методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5 млн 645 тыс. ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях”, – сообщил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/852172258659104

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 января в мире коронавирус подтвержден у 85 млн 654 тыс. человек, сообщал американский Университет Джонса Хопкинса. 1 млн 853 тыс. заболевших умерли, 48,1 млн – выздоровели.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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