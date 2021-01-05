NTD – в Колумбии теперь можно попробовать настоящие «золотые гамбургеры»

05.01.2021, 8:44, Новости дня

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В одном из ресторанов колумбийской столицы предлагают попробовать на вкус «золотой гамбургер», покрытый тонкими пластинами 24-каратного золота. Это очень эффектно выглядит и привлекает внимание посетителей, хотя некоторые говорят, что они предпочли бы потратить деньги на одежду, а не на такую дорогую еду, передаёт NTD.

В одном из ресторанов Боготы предлагают попробовать «золотой гамбургер». Он стоит 60 долларов — в 12 раз дороже обычного бургера.

ПАУЛА ПИНСОН, сотрудница ресторана: Идея делать гамбургеры McCoy Gold родилась после поездки владельца ресторана в Турцию. Там он попробовал стейк, украшенный золотым листом, поэтому решил делать нечто подобное в Колумбии.



Гамбургер готовят по обычному рецепту: между булочками кладут говяжьи котлеты, сыр и жареный лук. А сверху всё это покрывают пятью маленькими пластинами 24-каратного золота. Толщина каждой — 0,0015 миллиметра. Золотые листы импортируют из США.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Это очень эффектно и привлекает много внимания. Необычная идея! Поэтому хочется узнать, каково это на вкус, какие там ингредиенты.

Владелец ресторана считает идею полезной, поскольку людям не нужно ехать за границу, чтобы попробовать «золотой гамбургер». Правда, некоторые говорят, что предпочли бы потратить деньги на одежду, а не на такую еду.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2020 года.