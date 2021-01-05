 

Гривна подешевела к основным валютам 5 января

05.01.2021, 8:12, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 5 января.

Гривна к доллару подешевела на 16 копеек – с 28,27 грн/$ до 28,43 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на 20 копеек – с 34,74 грн/€ до 34,94 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,78 грн за 10 руб. до 3,86 грн за 10 руб.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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