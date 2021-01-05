Гривна подешевела к основным валютам 5 января
05.01.2021, 8:12,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 5 января.
Гривна к доллару подешевела на 16 копеек – с 28,27 грн/$ до 28,43 грн/$.
Курс гривны к евро снизился на 20 копеек – с 34,74 грн/€ до 34,94 грн/€.
К российскому рублю гривна подешевела с 3,78 грн за 10 руб. до 3,86 грн за 10 руб.
Смотреть комментарии → Комментариев нет