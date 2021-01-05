 

Байден упрекнул Трампа в нежелании работать

05.01.2021, 7:08, Новости дня
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Действующий президент США Дональд Трамп только жалуется и «попросту не хочет работать», сообщил избранный президент Джозеф Байден на митинге в Джорджии.

Он выступил в поддержку демократов Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнока, которые борются за место в Сенате США. Как отметил Байден, обращаясь к жителям штата, в его карьере «никогда еще не было такого, чтобы один штат мог определить курс не просто на ближайшие четыре года, но для целого поколения».

Байден обвинил сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, с которыми борются за места в Сенате Оссофф и Уорнок, в том, что они «присягнули на верность не конституции» США, а «лично Дональду Трампу», передает ТАСС.

При этом, по мнению Байдена, «дела у нынешней администрации складывались ужасно с самого начала». Избранный президент раскритиковал Трампа за то, что действующий глава американского государства «больше времени тратит на то, чтобы сокрушаться и жаловаться, вместо того, чтобы предпринимать усилия для решения проблемы». «Я не понимаю, почему он до сих претендует на эту должность, он попросту не хочет работать», – сказал Байден.

В Джорджии 5 января будет проходить второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа.



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