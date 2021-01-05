 

На рынок выходит новый процессор Snapdragon 480 5G для недорогих смартфонов

05.01.2021, 7:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По данным источников, новый процессор Snapdragon 480 5G будет предназначен для недорогих современных смартфонов с улучшенными техническими данными. В частности, он позволит использовать экраны с частотой обновления картинки 120 Гц. Также устройство обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 6.

Возможность использовать сети 5G говорит о том, что связь пятого поколения быстро осваивается на основных рынках. Теперь для того, чтобы ее использовать, не нужно покупать флагманские мобильные гаджеты. Достаточно и середнячков.

Также в сети опубликована информация о производстве процессора по технологии 8 нм. Само устройство состоит из восьми ядер, позволяющих достичь частоты 2 ГГц. Производительность вдвое больше, чем у предшественника.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Названы побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

29.08 / Видео: Украина порвала с Лукашенко

21.07 / Пушков оценил угрозы Байдена в адрес Кремля

16.12 / Беременная Василиса Фролова поплавала под водой

19.12 / “Путин остается реальным риском для тех, кто любит свободу”. Помпео прокомментировал отношения США и РФ

21.11 / Times – «ведут себя, как коммунисты» — польский премьер отчитал ЕС за авторитарное поведение

26.06 / СТРАНА – Украине далеко — Саакашвили расстроен успехами России на пути реформ

17.10 / Лоукостер «Победа» закупит тренажеры для улыбок стюардесс

29.10 / Кикабидзе открыл митинг русофобской партии Грузии песней на русском языке

27.12 / Ученые назвали неочевидные симптомы коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска