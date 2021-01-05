На рынок выходит новый процессор Snapdragon 480 5G для недорогих смартфонов

05.01.2021, 7:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По данным источников, новый процессор Snapdragon 480 5G будет предназначен для недорогих современных смартфонов с улучшенными техническими данными. В частности, он позволит использовать экраны с частотой обновления картинки 120 Гц. Также устройство обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 6.

Возможность использовать сети 5G говорит о том, что связь пятого поколения быстро осваивается на основных рынках. Теперь для того, чтобы ее использовать, не нужно покупать флагманские мобильные гаджеты. Достаточно и середнячков.

Также в сети опубликована информация о производстве процессора по технологии 8 нм. Само устройство состоит из восьми ядер, позволяющих достичь частоты 2 ГГц. Производительность вдвое больше, чем у предшественника.