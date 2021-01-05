 

На вторичном рынке смартфонов Китая лидирует iPhone 11

05.01.2021, 6:14, Новости дня
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Торговая война между Америкой и Китаем и разные преференции, которые последний раздает отечественным производителям электроники, мало отразились на состоянии вторичного рынка, отмечают эксперты.

Так, по данным статистики, среди подержанных смартфонов в КНР все еще лидирует модель iPhone 11. В тройку лидеров также входит американец iPhone 12 Pro и китаец Huawei Mate 40.

Данные об этом содержатся в официальном отчете аналитической компании Zhuanzhuan. Исследования проводились в конце 2020 года. Судя по полученным результатам. Спрос на подержанные iPhone 11 в Китае существенно вырос с лета минувшего года. Не исключено, что причиной является падение цены на эти гаджеты.



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