Китай ответил на обвинения США в утечке COVID-19 из лаборатории Уханя

05.01.2021, 3:40, Новости дня

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Слова заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя являются низкокачественной ложью и слухами, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом, и вопреки ожиданиям все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США», – цитирует Чуньин РИА «Новости».

Уточняется, что ранее Поттинджер заявил, что согласно последним разведывательным данным, наиболее вероятная причина пандемии COVID-19 – утечка из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя.

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.