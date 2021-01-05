США обвинили Иран в «ядерном шантаже»

05.01.2021, 1:56, Новости дня

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Решение Ирана обогащать уран до 20% является «ядерным шантажом», сообщил Госдеп США.

В Госдепе заявили, что «попытки» Ирана «усилить кампанию ядерного шантажа» будут «терпеть неудачу». США «и международное сообщество» рассчитывают, что «инспекторы МАГАТЭ будут сообщать о фактах на местах» и «отслеживать ядерную деятельность Ирана». В США заявили, что иранская «программа обогащения изначально разрабатывалась в секрете». Иран «сохранил большой архив записей из прошлой программы ядерного оружия, а также многих ключевых сотрудников, которые руководили этой программой». «США и другие члены международного сообщества будут оценивать действия Ирана в свете его провокационного послужного списка», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди в интервью IRIB TV1 и IRINN сообщил, что Тегеран рассматривает вопрос об обогащении урана на уровне выше 20%. Он отметил, что 20-процентный уран, к получению которого Иран приступил в понедельник, используется для производства радиоактивных препаратов, а также является топливом для исследовательского реактора в Тегеране. У Ирана уже есть запасы урана с таким уровнем обогащения. «Однако почему бы не накопить?» – сообщил он.

Камальванди сказал также, что Иран готовится стать производителем ядерного топлива, сотрудничает в этом вопросе с Россией. Он заявил: «Могу сказать, что в будущем мы станем производителями топлива для станций». Камальванди отметил задействование опыта ряда стран, в том числе России, в этом вопросе.

Замглавы МИД страны Аббас Аракчи отверг обвинения Израиля по поводу ядерного оружия, подчеркнув, что те «звучат со стороны сионистов постоянно и не имеют под собой какого-то основания, будучи пустыми». Аракчи заявил, что «режим, у которого есть ядерное оружие, не может обвинять Иран в стремлении получить ядерное оружие». При этом «путь спасения» ядерной сделки «не закрыт», а «20% не означают смерть соглашения». По его словам, решение Тегерана стало ответом на неспособность Европы обеспечить интересы Ирана, предусмотренные соглашением.

В понедельник Иран начал процесс обогащения урана до оружейного уровня – Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие.