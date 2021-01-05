 

Отказался надеть маску. В Канаде в новогоднюю ночь таксист отвез пассажира прямо в полицию

05.01.2021, 1:16, Новости дня
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В канадском городе Виктория водитель такси в новогоднюю ночь отвез пьяного пассажира, который отказался надевать маску, в полицейский участок Об этом сообщило 2 января местное издание Powell River Peak.

Инцидент случился в новогоднюю ночь около 1.00. Водитель позвонил в службу экстренной помощи и сообщил, что его пассажир не хочет надевать маску, трогает его лицо и “воинственно” отказывается выполнять карантинные требования.

После этого таксист отвез нарушителя в отделение полиции, где их встретили офицеры. Пассажир отказался выходить из машины, тогда его силой вывели из авто и взяли под стражу.

Мужчину оштрафовали на $230 (6,5 тыс. грн) за отказ надевать маску, агрессивное поведение и невыполнение указаний офицера. Кроме того, ему выписали еще один штраф за то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Канаде коронавирус подтвердили у 612 тыс. человек, почти 20 тыс. заболевших умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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