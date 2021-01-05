 

“Мы объединяемся, чтобы иметь право голоса”. Работники Google создали свой первый профсоюз

05.01.2021, 1:16, Новости дня
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Более 200 сотрудников и подрядчиков компании Google Alphabet Inc. в США и Канаде сформировали профсоюз “Союз рабочих Alphabet” для отстаивания своих прав и соблюдения этических норм ведения бизнеса. Об этом говорится в заявлении на сайте новой организации.

У профсоюза будет собственный совет директоров и оргкомитет, его участники будут обязаны платить членские взносы, которые пойдут на оплату организации мероприятий, юридическую поддержку и заработную плату членов в случае забастовки.

Отмечается, что профсоюз будет открыт для всех сотрудников Alphabet, независимо от того, на каких условиях они работают.  В организации считают, что в Alphabet используется раздельная система найма, при которой примерно половина сотрудников – это временные рабочие, поставщики и подрядчики, которые зачастую получают более низкую зарплату и могут рассчитывать на меньшее количество льгот по сравнению с теми, кто трудится на постоянной основе. В дальнейшем организация будет стремиться устранить это неравенство. 

Авторы заявления выразили недовольство сотрудничеством Google с оборонным сектором, Китаем (речь шла о планах запустить подцензурную версию поисковика в стране), а также рассмотрением жалоб о сексуальных домогательствах на работе.

Отдельно в заявлении упоминается история Тимнит Гебру – она была техническим руководителем команды по этичности использования искусственного интеллекта в Google. В начале декабря 2020 года Гебру заявила, что ее уволили из компании после того, как она заявила о предвзятости Google во время работы над нейросетью.

“Мы объединяемся: временные рабочие, поставщики, подрядчики и штатные сотрудники, – чтобы создать единый голос рабочих. Мы хотим, чтобы Alphabet была компанией, в которой рабочие имеют право голоса при принятии решений, которые влияют на них и общество, в котором они живут”, – говорится в заявлении Парула Коула и Чуи Шоу, которые стали главным председателем и вице-председателем профсоюза, опубликованном New York Times

Группа не собирается в ближайшее время заключать коллективный договор с Alphabet по поводу оплаты и условий труда, так как компания не включает подрядчиков, привлечь которых в профсоюз хотят его организаторы. Сейчас они влились в более крупное Объединение работников связи США.

В свою очередь, в Google пообещали сотрудничать с работниками. 

“Мы всегда работали над созданием благоприятных рабочих условий для наших сотрудников. Конечно, они защищают трудовые права, которые мы поддерживаем. Но, как обычно, мы продолжим напрямую взаимодействовать со всеми нашими сотрудниками”, – сказала операционный директор Google Кара Силверстайн в комментарии CNN.

В декабре 2020 года Национальное управление по трудовым отношениям США обвинило холдинг Alphabet и принадлежащий ему поисковик Google в незаконной слежке за сотрудниками.

Бывшие сотрудники Google Джеймс Деймор и Дэвид Гудман подавали в суд на корпорацию, обвинив ее в дискриминации белых мужчин.

Поисковик Google принадлежит компании Alphabet Inc., ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью, (штат Калифорния).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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