 

США заставили французский банк заплатить 8,5 млн долларов за нарушение санкций

05.01.2021, 0:12, Новости дня
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Французский банк UBAF (Union de Banques Arabes et Fran aises – «Объединение арабских и французских банков ») заплатит 8,5 млн долларов за нарушение санкций США против Сирии, сообщил американский минфин.

Банк согласился выплатить 8572500 долларов за 127 случаев транзакций, нарушающих санкции. Как заявили в министерстве, банк «проводил платежи от имени подвергнутых санкциям сирийских финансовых институтов», передает РИА «Новости».

В сообщении американского ведомства говорится, что «большинство очевидных нарушений связано с обработкой UBAF внутренних переводов от имени сирийских организаций, за которыми следовали соответствующие денежные переводы через финансовую систему США», передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали, что наблюдатели департамента финансовых служб штата Нью-Йорк рекомендовали представителям Deutsche Bank свернуть бизнес в России. В сентябре США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций».



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