 

Чехия получила возможность подключиться к «Северному потоку – 2» через Германию

05.01.2021, 0:12, Новости дня
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Введен в эксплуатацию газопровод Capacity4Gas, который позволит Чехии получать газ по «Северному потоку – 2» через немецкий газопровод EUGAL, информирует чешская газотранспортная компания NET4GAS.

NET4GAS сообщила о «начале эксплуатацию нового 150-километрового газопровода высокого давления». Газопровод проходит через Устецкий и Пльзеньский края Чехии. Capacity4Gas соединяет Чехию с EUGAL, позволяя прокачивать российский газ, который пойдет по «Северному потоку – 2» после завершения строительства последнего. Кроме того, Capacity4Gas обеспечит соединение чешской системы газопроводов с запланированными немецкими терминалами для СПГ и может работать в реверсном режиме. Стоимость реализации проекта превысила 540 млн евро. Максимальная пропускная способность – 27,5 млрд кубометров газа в год, передают РИА «Новости» и ТАСС.



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