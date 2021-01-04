Иран начал обогащение урана до 20%: это впятеро превышает лимит ядерной сделки

04.01.2021, 22:40, Новости дня

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Иран запустил процесс обогащения урана до 20%, сообщил спикер правительства Али Рабии. Об этом пишет местное агентство Mehr.

Официальный представитель иранского правительства заявил агентству, что обогащение началось “несколько часов назад” на подземном ядерном объекте Фордо к югу от столицы Тегерана, и первый продукт будет получен уже в ближайшее время.

По словам Рабии, процесс был запущен после недавнего распоряжения президента Хасана Рухани о реализации. соответствующего закона. Спикер отметил, что Международному агентству по атомной энергии сообщили об этом.

Агентство отмечает, что в декабре 2020 года иранский парламент одобрил законопроект, направленный на “отмену санкций после невыполнения европейскими странами своих обязательств и после убийства иранского ученого”.

Парламент обязал Организацию по атомной энергии Ирана ежегодно производить не менее 120 кг урана с обогащением 20% и хранить его внутри страны в течение двух месяцев после принятия закона.

Закон предполагает, что если европейские стороны Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД) начнут соблюдать свои обязательства в течение трех месяцев после утверждения этого закона, иранская администрация должна представить в парламент предложение о взаимных мерах Ирана для восстановления полного выполнения своих обязательств по СВПД.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Предполагалось, что Иран ограничится производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были быть отменены.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его “катастрофическим”. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон “проблемным партнером” и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.

По данным МАГАТЭ на ноябрь, иранские запасы урана в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.