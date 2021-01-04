 

США обжалуют отказ суда Лондона в экстрадиции Ассанжа

04.01.2021, 22:28, Новости дня
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Представители США подтвердили, что подадут апелляцию на решение суда Лондона отказать в экстрадиции Джулиана Ассанжа, решение касательно освобождения основателя Wikileaks под залог будет принято в среду.

«Суд распускается до среды, когда будет подано прошение об освобождении под залог. Пока вы останетесь под стражей по ранее перечисленным причинам», – сказала Барайтсер, обращаясь к Ассанжу, передает РИА «Новости».

Как сообщают СМИ, Ассанж явно рад сегодняшнему развитию событий, улыбается присутствующим в зале родным и знакомым. Между тем вероятность, что Ассанжа отпустят под залог, довольно мала: он ранее нарушал условия выхода под залог. До сих пор на все подобные прошения защиты судья отвечала отказом.

Ранее в понедельник судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором». 



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