Арабские страны решили прекратить блокаду Катара

04.01.2021, 22:28, Новости дня

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Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман намерены подписать соглашение об урегулировании отношений, сообщил глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах. В администрации США сообщили, что к соглашению присоединятся ОАЭ, Бахрейн и Египет.

Кувейт три с половиной года исполняет роль посредника между Катаром и его соседями. Как сообщил глава МИД Кувейта, в понедельник состоялись телефонные переговоры между эмиром Катара и саудовским принцем. В ходе переговоров стороны «подтвердили желание укреплять братские отношения между странами региона» и «договорились подписать соглашение по итогам саммита в Эль-Улаа по урегулированию всех конфликтных вопросов». Саммит состоится во вторник.

Кроме того, ас-Сабах сообщил, что «было достигнуто соглашение об открытии воздушной, сухопутной и морской границ между Катаром и Саудовской Аравией, начиная с вечера понедельника», передает РИА «Новости».

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что грядущий саммит стран Персидского залива станет объединяющим мероприятием. Принц отметил, что политика королевства основана на подходе, во главе которого стоят интересы арабских государств, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Как передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, к соглашению присоединятся ОАЭ, Бахрейн и Египет. Арабские страны снимут блокаду с Катара. Катар откажется от соответствующих исков против этих стран. В Белом доме сообщили, что Джаред Кушнер, старший советник и зять президента США Дональда Трампа, помогал заключить соглашение и будет присутствовать на его подписании.

Напомним, в июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и введя транспортную блокаду. Они также установили транспортную блокаду Катара и прекратили с ним всякое сообщение. Катар отверг обвинения, связав решение соседей с завистью к его экономическим успехам.

Хотя сообщалось, что разрыв политических и экономических связей с соседями грозит ввергнуть Катар в тяжелейший продовольственный кризис, на деле с момента введения блокады эмират начал стремительно развивать различные сферы экономики, которые до этого не представляли для него интерес, в частности, туризм.