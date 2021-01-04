Страны ОПЕК+ не договорились об уровне добычи нефти в феврале

04.01.2021, 22:28, Новости дня

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Переговоры стран ОПЕК+ по вопросу уровня добычи нефти в феврале продолжатся во вторник, сообщили источники в делегациях.

Как сообщил один из источников РИА «Новости», «консенсуса все еще нет, встречу решено продолжить завтра». Другой источник сообщил, что заседание начнется в 17.30 мск. Перед ним РФ и Саудовская Аравия могут провести двусторонние консультации, передает ТАСС.

Министры стран ОПЕК+ обсуждали целесообразность повышения добычи. РФ и Казахстан предлагают восстанавливать добычу еще на 500 тыс. баррелей в сутки, другие участники полагают, что действующий уровень сокращения добычи в 7,2 млн б/с нужно сохранить и в феврале.

Напомним, вице-премьер Александр Новак заявил, что диапазон цен на нефть в 45–55 долларов за баррель является наиболее оптимальным для России, чтобы восстановить свою добычу. Новак также пояснял, что увеличение добычи нефти с 1 января 2021 года на 2 млн баррелей в сутки, как это изначально было предусмотрено соглашением ОПЕК+, было бы опасным для рынка в условиях низкого спроса зимой. Поэтому в декабре страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу только на 500 тыс. баррелей в сутки.