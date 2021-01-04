 

В Киевском метрополитене рассказали, сколько людей встретили Новый год в метро

04.01.2021, 21:48, Новости дня
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Новый год в киевском метро встретило более 700 пассажиров. Об этом в Facebook 4 января заявил начальник КП “Киевский метрополитен” Виктор Брагинский.

“Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир. Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23.45 31 декабря по 00.15 1 января”, – написал он.

https://www.facebook.com/BrahinskyyViktor/posts/191922759307264

Киевский метрополитен в ночь на 1 января 2021 года в честь празднования Нового года работал на два часа дольше.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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