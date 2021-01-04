 

Украина предоставит гумпомощь Хорватии

04.01.2021, 21:48, Новости дня
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Украина предоставит гуманитарную помощь Хорватии, которая пострадала от землетрясений. Соответствующий указ №1/2021 подписал президент Украины Владимир Зеленский 4 января.

“С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Республике Хорватия в результате землетрясения, согласно ст. 10 закона Украины “О гуманитарной помощи” постановляю предоставить гуманитарную помощь Республике Хорватия”, – говорится в документе.

Обеспечить предоставление гумпомощи должен Кабмин.

“Украина молится за всех, кто пострадал от этой катастрофы, и желает силы и выносливости”, – цитирует Зеленского Офис президента Украины.

28–29 декабря в центральной части Хорватии произошло несколько землетрясений, самое сильное – магнитудой 6,2 – в районе городов Петринья и Сисак. Оно привело к разрушениям, погибло семь человек, есть пострадавшие. По данным МИД Украины, среди пострадавших украинцев нет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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