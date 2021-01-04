 

В Германии от коронавируса привились уже более 260 тыс. человек

04.01.2021, 21:48, Новости дня
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В Германии от коронавируса вакцинировали уже 265 тыс. человек. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Ханно Каутц, сообщает издание Der Westen.

По словам Каутца, в Германию у концу 2020 года доставили 1,3 млн доз вакцины от COVID-19, а следующая партия должна прибыть в 8 января – это еще более 600 тыс. доз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Германии кампания по вакцинации началась 27 декабря прошлого года. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 4 января в стране зарегистрировано почти 1,8 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончалось почти 35 тыс. человек с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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