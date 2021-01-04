Макрон в гневе — темпы вакцинации от коронавируса во Франции оставляют желать лучшего

04.01.2021, 20:40, Новости дня

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Крайне медленные темпы вакцинации во Франции, где было привито лишь 352 человека против 180 тыс. в Германии, рассердили президента страны Эммануэля Макрона, уже потребовавшего от подчинённых «быстро и резко» всё поправить, пишет LCI. Как пишет сайт канала, в правительстве Макрону вняли — и пообещали сделать всё возможное, чтобы обеспечить «ускорение», которого требует глава государства.



Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ещё 31 декабря обещал бороться против любых «необоснованных задержек» с вакцинацией граждан страны от коронавируса, всего четыре дня спустя «сменил тон» и заговорил о том, что необходимо «быстро и резко всё менять»: так французский лидер выразил свой гнев в связи с крайне неспешным началом кампании по массовой вакцинации насления, передаёт LCI. «Нужно всё быстро и резко менять — и это будет сделано», — приводит сайт канала слова Макрона, которые тот, по данным французской прессы, озвучил в частном порядке. По данным LCI, французского президента особенно рассердило то обстоятельство, что врачи-добровольцы не смогут получить прививку, дабы показать пример своим пациентам.

Согласно информации, собранной независимым веб-сайтом Covid-Tracker, первые дозы вакцины от коронавируса во Франции получили лишь 352 человека, что крайне мало по сравнению с другими европейскими странами, начавшими вакцинацию одновременно с Парижем — в той же Германии в воскресенье первые дозы вакцины получили 180 тыс. человек, говорится в материале LCI. «Работаем в ритме семейной прогулки, подобное французам не пристало», — прокомментировал ситуацию Эммануэль Макрон.

Как отмечает обозреватель LCI, органы французского правительства по связям с общественностью пытаются как-то реагировать на жёсткую критику со стороны медиков и представителей оппозиции, которые уже говорят о «провале» и «фиаско»: в частности, пресс-секретарь правительства Франции Габриель Атталь пообещал, что во Францию каждую неделю будет поставляться дополнительно 500 тысяч доз вакцины, отметив, что ускорение, которого требовал президент, уже началось. Между тем, представители партии «Республиканцы» 31 декабря потребовали встречи с министром здравоохранения страны Оливье Вераном, чтобы обсудить с ним стратегию Франции в плане вакцинации и получить разъяснения по поводу отставания страны от соседей в этом плане, подчёркивает журналист.

Тон сменился и в министерстве здравоохранения — тогда как ещё во вторник в ведомстве призывали не путать «оперативность и торопливость», теперь Оливье Веран объявил о «незамедлительном» начале вакцинации медиков старше 50 лет, хотя изначально к этому этапу планировалось перейти лишь к началу февраля, пишет LCI. По данным французской прессы, внутри правительства никакого конфликта между Макроном и Вераном не наблюдается, и министр разделяет фрустрацию президента в связи с неудовлетворительными темпами вакцинации, пишет сайт канала. Министр уже надавил на своё окружение с тем, чтобы пересмотреть изначальный план по прививкам, дабы они как можно скорее добрались до домов престарелых.

На фоне проволочек с вакцинацией во Франции по-прежнему сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация, констатирует обозреватель LCI. В частности, в субботу число госпитализированных с COVID-19, включая попавших в реанимацию, вновь показало небольшой рост после продолжавшегося несколько дней подряд снижения, отмечает журналист.