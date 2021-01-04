Американская торговая палата призвала Кабмин пересмотреть условия локдауна в Украине

04.01.2021, 20:08, Новости дня

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Представители Американской торговой палаты (АТП) считают, что украинскому правительству следует пересмотреть условия локдауна.

В АТП отмечают, что в период локдауна в Украине запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

В организации акцентируют внимание на том, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения.

Чтобы выполнить требование Кабмина, супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе.

“По мнению компаний-членов Палаты, такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах”, – говорится в сообщении.

АТП призывает Кабмин изменить условия локдауна. В частности, предлагается разрешить работу субъектов хозяйствования, которые продают товары на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам.

“Торговые заведения является целостной торговой единицей, к тому же единственной, способной удовлетворить базовые потребности населения в условиях карантина. Ограничения их ассортимента нелогично, поскольку потребитель, находясь в торговом заведении, имеет равный доступ ко всем товарам. Как следствие, стоит ожидать дополнительных убытков для бизнеса и государства, а также значительного недовольство потребителей”, – подчеркивают в организации.

С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

По состоянию на 4 января 2021 года в Украине подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции, из них 4158 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 927 пациентов с COVID-19, выздоровело 733 558 человек.