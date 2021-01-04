СМИ сообщили, что ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука. Он считает это попыткой давления

04.01.2021, 19:16, Новости дня

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Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в интервью изданию “Бабель”, которое вышло 4 января, сообщил, что Госбюро расследований открыло против него уголовное производство.

Татаров подтвердил, что производство было открыто после того, как он подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

“Здесь трудно что-то комментировать. Я узнал об этом из СМИ. Потом мне подтвердили, что такое производство действительно существует. Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления. Там нет “невиновного лица”, все решения обоснованы”, – сказал он.

Источник агентства “Интерфакс-Украина” подтвердил, что против Грищука действительно открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации “Укрбуд” Максим Микитась). По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

1 декабря 2020 года экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в “Укрбуді”, “фактически вместе с Микитасем давал взятку”. Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ. Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

30 декабря в антикоррупционном суде началось заседание по избранию меры пресечения Татарову. В начале заседания прокуроры заявили, что отзывают ходатайство об аресте политика в связи с “необоснованностью подозрения”. Суд его удовлетворил. Также прокуроры заявили, что у них не было времени изучить материалы дела после его передачи из НАБУ в СБУ и смены группы процессуальных руководителей.

В Офисе генпрокурора заявили, что ходатайство об избрании Татарову меры пресечения было отозвано в связи с его возможной причастностью к другому правонарушению.