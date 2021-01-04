 

Паниотто о рейтинге Зеленского: К нему пока остается хорошее отношение как к человеку, хотя и беспомощному

04.01.2021, 19:16, Новости дня
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У украинцев по-прежнему остается хорошее отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к человеку, заявил в интервью “РБК-Украина” директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

“Когда мы раньше опрашивали людей о том, что можно считать достижением власти, то для населения на первом месте было освобождение пленных. На втором – установление более устойчивого мира на Донбассе, чем это было раньше. У Зеленского был очень высокий уровень доверия, поэтому даже при большом падении остатки этого показателя доверия сохраняются. К тому же сам он не выглядит как человек, который причастен к каким-то коррупционным скандалам. И пока что все, что возникало, касается его окружения”, – отметил Паниотто.

По его словам, украинцы после 2014 года практически не доверяют “системным политикам”.

“Потому он выглядит человеком честным, но не квалифицированным, который не умеет подбирать кадры, который не хочет ссориться с олигархами, не смог сломать ту систему, что обещал. Лично к нему пока что остается хорошее отношение как к человеку, хотя и беспомощному, но более-менее симпатичному… К другим, любым системным политикам, доверие очень сильно упало после 2014 года”, – подчеркнул Паниотто.

Согласно опубликованным 30 декабря 2020 года результатам опроса КМИС, Зеленскому доверяют 32,8% украинцев. Также глава государства остается лидером и президентского рейтинга – его готовы поддержать 27% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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