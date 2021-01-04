На Украине пообещали устроить РФ новый Афганистан в случае войны

04.01.2021, 19:08, Новости дня

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Киев способен в случае войны с Россией развернуть боевые действия, сопоставимые по масштабу с войной в Афганистане, сообщил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче – у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по России», – цитирует Арестовича РИА «Новости».

Как сообщил дипломат, Украина уже «отстреляла» по РФ более ста «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов. По его словам, некоторые из них попали в цель. Арестович отметил, что после этого с Украиной «ничего страшного не произошло». Он также заявил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что РФ это прекрасно понимает», – сообщил украинский президент.