NTD – ёлочные игрушки в медицинских масках стали новогодним трендом

04.01.2021, 18:58, Новости дня

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Обычно красноярская фабрика выпускает ёлочные игрушки с символами года по восточному календарю, однако в связи с пандемией коронавируса была разработана новая коллекция «Будьте здоровы». Как передаёт NTD, теперь в тренде — шары в медицинских масках, которые пользуются спросом у покупателей со всей России.

На этой небольшой фабрике ёлочных украшений в Красноярске кипит работа. Игрушки здесь делают вручную. В этом году в тренде — шары в медицинских масках. И они уже пользуются огромным спросом у покупателей со всей России.

ЖЕНЩИНА: Память о нестандартном годе.

ЖЕНЩИНА: Это же память. Из истории не выбросишь, не исправишь. Что есть, то есть. Надо этот период жизни прожить.

Обычно фабрика выпускает ёлочные игрушки с символами года по восточному календарю. У каждого шара — индивидуальный рисунок.

Коллекцию в масках же назвали «Будьте здоровы».

АРТЁМ ДЕНИСОВИЧ, менеджер отдела продаж: Этот шарик несёт такие благородные вещи. Посыл к тому, чтобы люди всё-таки носили маски. И, мне кажется, он идеально подошёл бы в подарок, например, какому-то медработнику. Почему бы и нет?

Стоимость шара в маске достаточно демократичная — 350 рублей. Чтобы удовлетворить спрос, фабрика выпускает по 200 шаров каждый день.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2020 года.