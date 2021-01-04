На Донбассе на взрывном устройстве подорвался подросток

04.01.2021, 18:24, Новости дня

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3 января в селе Благодатное Донецкой области 16-летний подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщает полиция области.

Как выяснили правоохранители, подросток нашел неизвестное взрывное устройство на свалке и принес домой. С помощью инструментов он решил его распилить, в результате чего произошел взрыв. Несовершеннолетний получил повреждения рук и ног.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.