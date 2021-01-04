 

На Донбассе на взрывном устройстве подорвался подросток

04.01.2021, 18:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

3 января в селе Благодатное Донецкой области 16-летний подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщает полиция области.

Как выяснили правоохранители, подросток нашел неизвестное взрывное устройство на свалке и принес домой. С помощью инструментов он решил его распилить, в результате чего произошел взрыв. Несовершеннолетний получил повреждения рук и ног.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Маас – США больше не будут мировым жандармом

24.09 / Huawei нацелился на рынок персональных компьютеров

18.07 / Склад картона загорелся в подмосковных Мытищах

18.11 / Путин ответил на вопрос об окончательном статусе Карабаха

20.09 / TikTok подтвердил партнерство с Oracle

30.12 / Минздрав хочет, чтобы в Украине в месяц проводили не менее 1 млн тестов на антиген для выявления COVID-19

07.11 / Премьер Польши послал протестующих в онлайн

23.08 / Опубликован тизер электрического грузовика GMC Hummer 2022

09.10 / Глава НБУ: Подстраивать курсовую политику к бюджетным показателям мы не планируем

07.11 / “Если это не 37-й, то что?” В Минске ОМОН задержал девушку, гуляющую с опавшими листьями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска