Главный редактор Welt – провал коронавирусной политики Германии беспрецедентен

04.01.2021, 18:06, Новости дня

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В Германии повсюду не хватает вакцины от коронавируса, пишет немецкая газета Die Welt. Провал правительства и его политики вакцинации беспрецедентен, считает главный редактор издания Ульф Пошардт. По его мнению, Германии пора сосредоточиться не на красивых словах и обещаниях, а на эффективных действиях, нацеленных на реальные достижения, модернизацию страны и защиту населения от пандемии.



Reuters

«Позор немецкой политики беспрецедентен», — считает главный редактор газеты Die Welt Ульф Пошардт. В то время как другие страны активно продвигают вакцинацию, в Германии из-за нехватки вакцины продолжают умирать люди. Когда же она станет более современной и перестанет концентрироваться на красивых обещаниях вместо дела?

Из Израиля приходят хорошие новости: государство стало чемпионом мира по вакцинации населения от коронавируса. «Поскольку безопасность Израиля является основополагающей государственной идеей и для Германии, мы можем порадоваться, что там уже привито 12,5% населения», — иронизирует автор статьи. Впечатляюще идут дела в Великобритании, США, Дании. Примечательно, что три страны с особенно нелюбимыми в Германии главами правительств — Нетаньяху, Трампом и Джонсоном — демонстрируют, как надо действовать, чтобы спасать тысячи человеческих жизней, в то время как в Германии люди продолжают умирать.

Поэтому журналист издания считает позор немецкой политики и управления беспрецедентным. Как и в случае с потерей контроля в миграционном кризисе 2015 года, правительство Германии и её канцлер проявляют удивительную слабость в преодолении национальных кризисов, подчёркивает Ульф Пошардт.

В Израиле вакцинация проходит безукоризненно, тогда как Германии на протяжении ряда дней не удаётся подсчитать количество заражённых в таких очагах коронавируса, как столичный район Нойкёльн. Вакцины повсюду не хватает. Если в Рендсбург-Эккернфёрде ежедневно будут делать по 60 прививок, вакцинация всего населения продлится до 2033 года.

С одной стороны, Die Welt констатирует «крах ЕС при закупке». С другой стороны, издание отмечает, что вакцина приобреталась с оглядкой на французов. При этом правительство экономило на покупке вакцины, хотя на государственную поддержку выделяются сотни миллиардов. Серия провалов и некомпетентных действий разоблачает Европу на международном уровне, пишет автор статьи.

«И мы, немцы, хотим быть ведущими в Европе? С нашим управлением, нашими ведомствами, нашей инфраструктурой факсовых аппаратов?» — недоумевает журналист.

Ещё более неутешительно, чем катастрофа с вакцинацией, выглядит её сопровождение в СМИ, считает он. Вместо того чтобы задавать критические вопросы, большинство журналистов концентрируется на попытках освободить от ответственности власть имущих. Некоторые призывают к тому, чтобы не подогревать неудовольствие общества критическими историями.

Те же люди, которые пытаются диктовать гражданам, какое мясо им есть, куда ездить в отпуск, как строить свою жизнь, теперь берут под свою защиту ответственных лиц, абсурдным образом предписывая гражданам ещё больше полагаться на самих себя.

На этом фоне главный редактор Die Welt призывает приложить усилия к тому, чтобы в 2021 году перейти к другой, более современной, эффективной и цифровой Германии, которая будет концентрироваться не на красивых обещаниях, а на реальных достижениях.