Times – японские учёные хотят в 2023 году запустить в космос деревянный спутник

04.01.2021, 18:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Японии планируют создать деревянный материал, который можно будет использовать в космосе, пишет The Times. Более того, как отмечается в статье, учёные намерены уже в 2023 году запустить в космос спутник из этого материала.



Reuters

Исследователи планируют использовать спутники из дерева, чтобы привести в порядок стратосферу, в которой полно металлического мусора, пишет The Times.

Деревянный материал для этого аппарата будут создавать деревоперерабатывающая компания Sumitomo Forestry и Киотский университет.

Идея возникла ещё в 2016 году, когда бывший астронавт Такао Дои присоединился к киотской команде космических исследований и начал изучать вопрос о том, можно ли реально использовать деревянные материалы в космосе.

Профессор Дои и другие исследователи изучают динамическую природу древесины в космосе и возможность выращивания деревьев в условиях низкой гравитации.

Команда надеется запустить первый деревянный спутник под названием LignoSat в 2023 году. Как поясняется в статье, Ligno в переводе с латыни означает «дерево», а sat — это сокращение от слова satellite, то есть «спутник».

В компании Sumitomo заявили, что природный материал не блокирует электромагнитные волны, а это означает, что антенны, элементы управления и другие устройства можно будет легко разместить внутри аппарата, что позволит упростить конструкцию.

Ранее на Всемирном экономическом форуме было заявлено, что вокруг Земли вращается 6 тыс. спутников, 60% из которых классифицируются как мусор. При этом в НАСА отметили, что на орбите находится 20 тыс. искусственных объектов, многие из которых являются старыми частями космических кораблей.