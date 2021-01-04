 

“Идеальная пара”. “Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера

04.01.2021, 15:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 2 января разместила в сети короткий ролик, на котором запечатлена вместе с российским актером Романом Полянским.

Певица отметила, что они находятся на отдыхе на одном из курортов в Карпатах.

Будьте счастливы и пусть рядом будут только те, кто по-настоящему ценят вас, вашу жизнь и вообще ваше время”, – подписала она публикацию.

“С новым счастьем. Очень красивая пара”, – отреагировали на фото поклонники артистки.

“Ребята, желаю вам счастья”, – написали в комментариях пользователи сети.

“А он разве не женат?” – поинтересовались фолловеры.

“Давно нет”, – ответили подписчики.

“Идеальная пара”, – заметили фаны артистов.

Артистка оставила комментарии подписчиков без ответа.

Полянский на своей странице в Instagram 3 января опубликовал видео, на котором они с певицей запечатлены в салоне автомобиля.

Новогодние пробки – что может быть веселее?” – подписал он ролик.

Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”.

Летом 2019 года певица вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии21 сентября 2020 года Гросу сообщила, что развелась.

Полянский женат на однокурснице Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011). Официального заявления о разводе Полянский не делал. В марте 2020 года российский таблоид Star Hit писал, что развод Полянского – всего лишь вопрос времени. 

Актер снимался в клипах Grosu. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / В Сирии взорвалась заминированная машина, погибли двое детей

12.12 / Нардепы от “Слуги народа” призвали выделить в госбюджете-2021 деньги на “зеленую” энергетику

27.08 / Экс-секретарь СНБО Украины пожаловался на «импотентные институции»

24.10 / Турция рассказала об испытаниях комплексов C-400

28.07 / Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь боевика

08.10 / Главный санврач Ляшко допустил до 17 тысяч больных COVID-19 в Украине за один день

29.09 / Минюст Украины изменил правила распорядка в СИЗО. Разрешили холодильники, мультиварки и тренажеры

06.09 / Жертвами коронавируса в мире стали почти 880 тыс. человек

07.08 / Диетолог решила «спор» любителей арбузов и дынь

21.07 / В Луцке заложников отпустили после разговора террориста с Зеленским – Офис президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска