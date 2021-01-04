В работе Telegram произошел масштабный сбой

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04.01.2021, 15:48, Новости дня
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В работе Telegram 4 января произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который занимается мониторингом работы различных платформ и соцсетей.

Пользователи в ряде стран не могли войти в свои аккаунты.

В частности, проблемы с доступом к мессенджеру были зафиксированы в Германии, Беларуси и России.

В Украине сложности со входом в Telegram были у жителей Киева, Харькова, Одессы и ряда других городов.

Сейчас мессенджер восстановил работу.

Предыдущий масштабный сбой в работе приложения, по данным Downdetector, произошел 16 декабря

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети “ВКонтакте”, россиянином Павлом Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.

В декабре 2020 года Дуров заявил, что аудитория активных пользователей мессенджера приближается к отметке в 500 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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