Дочь госпитализированного Басилашвили рассказала о состоянии актера

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04.01.2021, 15:40, Новости дня
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Дочь народного артиста СССР Олега Басилашвили Ксения рассказала о состоянии актера, госпитализированного с коронавирусом.

Артиста находится в больнице №40 Курортного района Петербурга. По словам Ксении Басилашвили, информации о том, когда его смогут выписать, пока нет, но врачи оценивают его состояние как нормальное. «Никакой катастрофы нет», – сказала дочь артиста в комментарии Пятому каналу.

Художественный руководитель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов также прокомментировал состояние Басилашвили. Режиссер признался, что устал объяснять каждому, что трагедии не случилось, а потому изъяснился в шутливой манере.

«Смерти не дождетесь! Хуже не будет! Он находится на излечении. Все нормально: голова работает, все работает», — отметил близкий друг народного артиста СССР.

Фурманов подтвердил, что Басилашвили госпитализировали с подтвержденным COVID-19 несколько дней назад. Он также добавил, что держит ситуацию под контролем и регулярно созванивается с товарищем – едва ли не каждый час.

В понедельник утром сообщалось, что народный артист СССР, 86-летний Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Петербурге.

Олег Басилашвили – советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография насчитывает более 80 кинолент, среди которых «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово».

Напомним, в преддверии Нового года народную артистку СССР Алису Фрейндлих также госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Тем временем Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19. Всего за минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания. 



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