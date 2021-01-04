 

Сербия анонсировала начало вакцинации препаратом «Спутник V»

04.01.2021, 15:40, Новости дня
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Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» стартует в Сербии со вторника, 5 января, сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.

«На протяжении текущей недели будет использовано 2 400 доз российской вакцины «Спутник V». Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление», – сообщил Джерлек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Танюг.

Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Тем временем в Аргентине уже начали вакцинировать население от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря российской вакцине Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации.



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