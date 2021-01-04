Пользователи зафиксировали сбои в работе Telegram

04.01.2021, 15:40, Новости дня

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Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в понедельник в ряде стран, в том числе в России, сообщил сервис Downdetector, отслеживающий отключения популярных интернет-ресурсов.

Перебои в работе Telegram начались после 14.40 мск, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в основном пользователи жалуются на невозможность подключения к мессенджеру (81% обращений) и проблемы с отправкой сообщений (18%).

В середине декабря были зафиксированы сбои в работе YouTube, Telegram и WhatsApp.

Тем временем создатель Telegram Павел Дуров решил монетизировать мессенджер, чтобы компенсировать затраты на серверы и трафик.