 

Заразившийся коронавирусом 86-летний Басилашвили госпитализирован

04.01.2021, 13:12, Новости дня
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86-летний советский и российский актер Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в одну из клиник Санкт-Петербурга. Об этом 4 января сообщает российское издание MK.ru со ссылкой на информацию, полученную от представителей БДТ имени Товстоногова, в котором он служит.

Сообщается, что коронавирусом также заразились его жена Галина Мшанская и одна из дочерей актера.

Супруга Басилашвили была госпитализирована вместе с ним.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 4 января количество заболевших превысило 3,22лн человек, из которых 58,2 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.


Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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