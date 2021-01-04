Эксперты предупредили о волне банкротств в Германии из-за продления локдауна

04.01.2021, 13:04, Новости дня

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На фоне роста случаев заражения коронавирусом власти Германии намерены продлить второй локдаун, что станет «не очень хорошей новостью» для экономики и грозит волной банкротств и ростом безработицы, передает телеканал Welt.

«Магазины закрыты, рестораны тоже – второй локдаун продолжается, и число зараженных все еще велико. Немецкий институт экономических исследований предупреждает о годе экономических разочарований с волной банкротств и безработицей, несмотря на экономическую помощь и кратковременные пособия трудящимся», говорится в сюжете Welt, передает RT.

По словам президента Немецкого института экономических исследований Марселя Фратцшера, если предприятия обанкротятся, то и кратковременные пособия трудящимся им не помогут, и безработица будет расти. «Я боюсь, в этом году компании, скорее всего, будут сокращать сотрудников, сами будут разоряться, и возникнет не так много новых рабочих мест», – отметил эксперт.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель на следующей неделе обсудят возможность продления введенных из-за коронавируса ограничений и комендантского часа. Ориентирами для принятия решения станут число новых случаев заражения, число жертв и ситуация в отделениях интенсивной терапии. Прирост заболевших при этом должен составлять не более 50 случаев на 100 тыс. человек в неделю, но пока почти все регионы Германии далеки от этих чисел. Большинство премьер-министров федеральных земель и, вероятно, канцлер склоняются к продлению локдауна. Для экономики это не очень хорошая новость. Изменений можно ожидать лишь в некоторых деталях.

Тем временем число летальных исходов из-за коронавируса в Германии увеличилось за сутки на 302. Как сообщил в понедельник Институт Роберта Коха, всего за 24 часа в стране зарегистрировано 9 847 случаев заражения. При этом эксперты полагают, что эта статистика непоказательна, поскольку из-за праздников в стране осуществлялось меньше тестов и далеко не все случаи регистрировались, передает ТАСС.

С начала пандемии в Германии выявлены 1 775 513 инфицированных, умерли 34 574 пациента с коронавирусом.

В Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал.