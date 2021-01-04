Первого в мире человека привили вакциной AstraZeneca

04.01.2021, 12:12, Новости дня

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Вакцинация населения препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, разработанным совместно с Оксфордским университетом, началась в Великобритании. Первым пациентом, привитым вне рамок клинических испытаний, стал 82-летний Брайан Пинкер, сообщила Национальная служба здравоохранения страны.

Пинкер был госпитализирован в университетский медцентр Оксфорда, где проходит процедуры диализа в связи с болезнью почек. Он назвал себя коренным жителем Оксфорда, который особенно горд, что вакцина была изобретена в этом городе, передает РИА «Новости».

По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, в настоящий момент страна располагает 530 тыс. доз оксфордской вакцины. При этом, по данным газеты Times, к середине января власти рассчитывают, что разработчики смогут нарастить производство до 2 млн доз препарата еженедельно, что позволит существенно ускорить программу вакцинации населения, передает ТАСС.

В свою очередь заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там заявил, что правительство будет стремиться обеспечить первой дозой вакцины как можно большее число пациентов, поскольку ее эффективность достаточно высока даже после первого из двух необходимых уколов. В связи с этим правительство посчитало логичным сразу же сделать прививку более широким слоям населения, увеличив промежуток между дозами со стандартных трех недель до трех месяцев.

30 декабря независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании первым в мире одобрило применение вакцины AstraZeneca, которая стала вторым в стране сертифицированным препаратом против коронавируса.

Программа вакцинации населения, которая началась в Британии с 8 декабря после одобрения регулятором препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, является краеугольным камнем политики британских властей в борьбе с коронавирусом. Первыми препарат получают медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. К настоящему моменту первую из двух доз этой вакцины получили свыше 1 млн пациентов.

Расширение действия программы вакцинации населения происходит на фоне роста заболеваемости в Соединенном Королевстве, который связан с распространением нового штамма коронавируса. Согласно предварительным оценкам экспертов, новая разновидность вируса может быть на 70% более заразной. Уже шестые сутки подряд в королевстве регистрируются более 50 тыс. случаев инфицирования в день. За последнюю неделю их число выросло на 47% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.